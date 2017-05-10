Европейские и украинские пенсионеры – кто живёт, а кто доживает

Давно всем известно, что уровень пенсионного обеспечения в Украине является едва ли не самым низким в мире, а уж среди европейских стран, так и подавно…



На данный момент основная часть украинских граждан пенсионного возраста обеспечена минимальной пенсией в размере 1247 гривен, хотя до конца 2017 года уровень минимальной пенсии обещают увеличить до 1373 гривен (в долларовом исчислении с $47,04 до $51,79).



Не правда ли, даже стыдно смотреть на такие цифры, а уж получать их за честно отработанные годы всей своей жизни – во сто крат обиднее…



Верхним пределом трудовых пенсий для рядовых граждан, которые актуальны сегодня, является размер пенсии в 10740 гривен ($405,14), которую получает лишь 1% украинских пенсионеров.

Ещё примерно две тысячи человек получают пенсию, превышающую 20 000 гривен ($754,45); пенсия от 10 000 гривен до 20 000 гривен (от $377,23 до $754,45) начислена 18 тысячам пенсионеров; самая высокая пенсия в 58 тысяч гривен ($2187,91) предоставляется Героям Украины либо бывшим лётчикам-испытателям.



В европейских странах давно применяется накопительно-распределительная система пенсионного обеспечения, благодаря которой многим государствам удаётся обеспечивать довольно высокий размер пенсионных выплат.



Глядя на инфографику, без лишних слов всё становится предельно понятным…

Теперь что касается возраста выхода на пенсию. На данный момент в Украине установлен пенсионный возраст на уровне 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин.



Но в последние годы будущих украинских пенсионеров не устают „взбадривать“ слухами о неизбежном увеличении пенсионного возраста для обеих категорий граждан, что воспринимается украинцами, естественно, „в штыки“.



Ведь в Украине средняя продолжительность жизни составляет всего 71 год, что по факту – на целых 10 лет ниже продолжительности жизни в странах Европейского Союза.

К примеру, во Франции при средней продолжительности жизни 82 года, пенсионный возраст для представителей обоих полов стартует с 65 лет, а в Греции – с 67 лет при средней продолжительности жизни 81 год.



А вот самое выгодное для населения соотношение продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию – в Японии. Там живут в среднем до 84 лет, а на пенсию мужчины выходят в 62 года, а женщины – в 61 год.

Вот и ответ на вопрос – где пенсионерам лучше живётся, напрашивается сам собой. А наши пенсионеры могут только о такой жизни мечтать, но их мечтам сбыться не суждено.



Никогда…