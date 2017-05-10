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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 20:32
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ОБСЕ меняет режим патрулирования: будут ездить только по дорогам с твердым покрытием

Патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будут ездить только по дорогам с бетонным покрытием в связи с подрывом автомобиля миссии 23 апреля. Об этом заявил на пресс-конференции первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Интерфакс-Украина».

«Прежде всего, инцидент 23 апреля - это не случайность. Машина нашего патруля наехала на неразорвавшийся боеприпас, по всей видимости, мину, которая является оружием неизбирательного действия... В настоящее время ОБСЕ проводит собственное расследование, и оно уже началось, его проводит секретариат ОБСЕ», - сказал Хуг.

Он отметил, что миссия продолжит выполнять свой мандат, но с определенными ограничениями. «Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры, и они будут предприняты, если потребуется», - заявил он.




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Редакция «Мариупольских новостей»