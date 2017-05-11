По техническим причинам сегодня с 7:00 в Мариуполе, Краматорске и Славянске возможны временные перебои связи на специальной линии «102».
В пресс-службе полиции уверяют, что специалисты работают над устранением неполадок. Полиция обещает оповестить, как только линия заработает в штатном режиме.
Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений полиции Донецкой области:
Мариупольский отдел полиции: (0629) 54-16-84
Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47
Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07
Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57
Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02
Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56
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В Мариуполе временные проблемы со связью на линии «102»
По техническим причинам сегодня с 7:00 в Мариуполе, Краматорске и Славянске возможны временные перебои связи на специальной линии «102».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»