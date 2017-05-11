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Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 07:54
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В Мариуполе временные проблемы со связью на линии «102»

По техническим причинам сегодня с 7:00 в Мариуполе, Краматорске и Славянске возможны временные перебои связи на специальной линии «102».

В пресс-службе полиции уверяют, что специалисты работают над устранением неполадок. Полиция обещает оповестить, как только линия заработает в штатном режиме.

Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений полиции Донецкой области:

Мариупольский отдел полиции: (0629) 54-16-84

Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47

Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07

Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57

Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02

Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»