Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.



С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.



Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.



При выхаживании больных использовали и магические обряды. Выходили на перекресток, имея с собой обетную ладанку, и дожидались там теплого ветра с юга. Он должен был вселиться в ладанку, которую после нужно было надеть на больного. «Ветер тепляк — будет здоровяк», — говорили в народе.



Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца — к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной — это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать — и тогда грядки и пашни будут плодородны.



Именины:



Анна, Виталий, Кирилл, Максим