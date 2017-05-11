Неанонсированный прием: Климкин встретился с Трампом

10 мая в Белом доме состоялась личная встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который находится с трехдневным визитом в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США.



Темами бесед были Крым и Донбасс. Стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Данная аудиенция стала неожиданностью для СМИ, так как она не была ранее анонсирована в повестках рабочего дня.



Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины.



На встречах также присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.