Мариупольцы сегодня останутся без воды: с утра до вечера, а часть - на всю ночь

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 11 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

В.Освободителей, 88,90

Курчатова, 55-63

О.Дундича, 59, 59а, 59б

Машиностроительная, 78,88

д/с №128,90

ул.Февральская, 28,42,44,46,48,48а

пер.Рыжский, 27

Ф.Орлика, 107,109,111

Гранитная, 156-162

ул.Безымянная, 2-40, 1-41

ул.Крымская, 1-55,2-56

ул.Старокрымская, 1-59,2-32

Кирова, 1-9, 2-8

Торговая, 109-239, 116-92

пр.Металлургов, 84-92, 94-100

Казанцева, 23-31

Писарева, 28

К.Либнехта, 65

ЦТП№ 41

Шевченко, 72,74,76

ОШ №65

д/сад №3, №150

Строителей, 25,27,27а,37,37а,41

ул. Кронштадская, 17

дсад 63.

А с 20:00 11 мая до 7:00 12 мая без воды останутся: Панфилова 1-148, Пашковского 8-101, Межевая 1-40, маг "Сильпо" Победы, больничный городок (ГБ №4 по Пашковского, поликлинника №1, Победы, 27 милиция, Медефаст Волгодонская, 18, д/с №35, д/с №67, д/с №152, д/с №56 Победы, ОШ №14, Медцентр Победы, 38, нарсуд, Пашковского, 64А, общежитие №2 Победы, ветлечебница Победы, роддом №2, ЦТП №40, ЦТП №40А, ЦТП №41, (б-р Морской, 40-52, ул. Азовстальская, 45,47,51, б-р Морской, 48а-50а, б-р Морской, 54-70, ул. В.Освободителей, 66,10,12,14).