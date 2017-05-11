Мариупольцы сегодня останутся без воды: с утра до вечера, а часть - на всю ночь

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 11 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- В.Освободителей, 88,90
- Курчатова, 55-63
- О.Дундича, 59, 59а, 59б
- Машиностроительная, 78,88
- д/с №128,90
- ул.Февральская, 28,42,44,46,48,48а
- пер.Рыжский, 27
- Ф.Орлика, 107,109,111
- Гранитная, 156-162
- ул.Безымянная, 2-40, 1-41
- ул.Крымская, 1-55,2-56
- ул.Старокрымская, 1-59,2-32
- Кирова, 1-9, 2-8
- Торговая, 109-239, 116-92
- пр.Металлургов, 84-92, 94-100
- Казанцева, 23-31
- Писарева, 28
- К.Либнехта, 65
- ЦТП№ 41
- Шевченко, 72,74,76
- ОШ №65
- д/сад №3, №150
- Строителей, 25,27,27а,37,37а,41
- ул. Кронштадская, 17
- дсад 63.
А с 20:00 11 мая до 7:00 12 мая без воды останутся: Панфилова 1-148, Пашковского 8-101, Межевая 1-40, маг "Сильпо" Победы, больничный городок (ГБ №4 по Пашковского, поликлинника №1, Победы, 27 милиция, Медефаст Волгодонская, 18, д/с №35, д/с №67, д/с №152, д/с №56 Победы, ОШ №14, Медцентр Победы, 38, нарсуд, Пашковского, 64А, общежитие №2 Победы, ветлечебница Победы, роддом №2, ЦТП №40, ЦТП №40А, ЦТП №41, (б-р Морской, 40-52, ул. Азовстальская, 45,47,51, б-р Морской, 48а-50а, б-р Морской, 54-70, ул. В.Освободителей, 66,10,12,14).