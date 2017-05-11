В Мариуполе на мобильных телефонах временно не работают котороткие номера экстренных служб: 101, 102, 103. Причина перебоев со связью - технические неполадки, собщили в пресс-службе горсовета.
В случае необходимости мариупольцы могут обращаться по следующим телефонам: 098-229-39-78; 095-924-64-19.
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Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 08:56
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В Мариуполе на мобильных телефонах могут не работать номера экстренных служб
В Мариуполе на мобильных телефонах временно не работают котороткие номера экстренных служб: 101, 102, 103. Причина перебоев со связью - технические неполадки, собщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»