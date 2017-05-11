На линии разграничения под обстрел попал пункт пропуска "Майорск". Инцидент произошел вечером. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
По его словам, огонь велся из оружия калибра 7,62. Утром в модулях для работы пограничники обнаружили пулевые отверстия. В результате обстрела повреждена мебель. Пострадавших нет.
Слободян отметил, что сегодня все КПВВ открылись вовремя и работают в штатном режиме.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- КПВВ «Майорск» обстреляли: в модулях остались пулевые отверстия
Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 09:06
Просмотров: 303
Комментариев: 0
КПВВ «Майорск» обстреляли: в модулях остались пулевые отверстия
На линии разграничения под обстрел попал пункт пропуска "Майорск". Инцидент произошел вечером. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
ОБСЕ меняет режим патрулирования: будут ездить только по дорогам с твердым покрытием
Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе разминировать территории
Украинские бойцы над своими позициями в зоне АТО сбили беспилотник «Фантом»
Второй БПЛА успел улететь
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»