vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1887 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 09:06
Просмотров: 303
Комментариев: 0

КПВВ «Майорск» обстреляли: в модулях остались пулевые отверстия

На линии разграничения под обстрел попал пункт пропуска "Майорск". Инцидент произошел вечером. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, огонь велся из оружия калибра 7,62. Утром в модулях для работы пограничники обнаружили пулевые отверстия. В результате обстрела повреждена мебель. Пострадавших нет.

Слободян отметил, что сегодня все КПВВ открылись вовремя и работают в штатном режиме.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ОБСЕ меняет режим патрулирования: будут ездить только по дорогам с твердым покрытием

Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе разминировать территории


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»