Как мы уже сообщали, сегодня по техническим причинам с 7:00 наблюдались перебои связи на специальной линии «102».
Неполадки устранены. В настоящее время колл-центр полиции работает и принимает звонки в штатном режиме.
В пресс-службе полиции также отметили, что введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в правоохранительные органы ю в случае нарушения работы линии «102»:
- 067-623-51-52
- 050-346-24-78
- 063-336-43-76
Вызвать полицию граждане могут и по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП в Донецкой области.
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Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 09:58
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Линия «102» восстановлена. Также введены резервные номера
Как мы уже сообщали, сегодня по техническим причинам с 7:00 наблюдались перебои связи на специальной линии «102».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»