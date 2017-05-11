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Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 09:58
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Линия «102» восстановлена. Также введены резервные номера

Как мы уже сообщали, сегодня по техническим причинам с 7:00 наблюдались перебои связи на специальной линии «102».

Неполадки устранены. В настоящее время колл-центр полиции работает и принимает звонки в штатном режиме.

В пресс-службе полиции также отметили, что введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в правоохранительные органы ю в случае нарушения работы линии «102»:

- 067-623-51-52

- 050-346-24-78

- 063-336-43-76

Вызвать полицию граждане могут и по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП в Донецкой области.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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