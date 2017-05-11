Главу «Укравтодора» вызывают в Польшу на допрос по делу финансовой пирамиды

Главу "Укравтодора" Славомира Новака вызывают в Варшаву на допрос. Об этом сам Новак, ранее занимавший должность Министра транспорта Польши, рассказал местным СМИ.



В частности, 23 мая Новак должен появиться на заседании временной следственной комиссии Сейма. Она будет рассматривать дело о незаконном создании и функционировании финансовой пирамиды "Amber Gold" в городе Гданьск. Компания без необходимых разрешений работала в Польше с 2009 по 2012 годы, за это время обманула 11 тысяч вкладчиков.



Следователи предполагают, что существование этой пирамиды на протяжении трех лет было бы невозможным без содействия предыдущей правящей коалиции, в частности экс-главы правительства Дональда Туска и его партийных коллег, среди которых был и Новак.