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Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 10:40
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На окраинах Донецка снарядами повреждены четыре дома, перебита ЛЭП

Северная и западная окраины Донецка попали под обстрел. Местные власти сообщают о повреждении инфраструктуры.

«Зафиксированы повреждения домов в Куйбышевском районе по улицам Миргородская, 97 и Руставели, 42, а также в поселке Трудовские по улице Чехова 21,24. Также по улицам Нарофоминская и Амударьинская повреждены линии электропередачи», - пишет издание ДНР ДАН.

Информация о пострадавших уточняется.




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