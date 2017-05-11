Северная и западная окраины Донецка попали под обстрел. Местные власти сообщают о повреждении инфраструктуры.
«Зафиксированы повреждения домов в Куйбышевском районе по улицам Миргородская, 97 и Руставели, 42, а также в поселке Трудовские по улице Чехова 21,24. Также по улицам Нарофоминская и Амударьинская повреждены линии электропередачи», - пишет издание ДНР ДАН.
Информация о пострадавших уточняется.
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Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 10:40
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На окраинах Донецка снарядами повреждены четыре дома, перебита ЛЭП
Северная и западная окраины Донецка попали под обстрел. Местные власти сообщают о повреждении инфраструктуры.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»