После "национализации" украинских предприятий на неподконтрольной территории привело была остановлена транспортировка ряда грузов через линию соприкосновения. В частности, сейчас существует проблема поставок энергетического угля по подконтрольной территории железнодорожным транспортом на Луганскую ТЭС.
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий рассматривали решения данной проблемы. Так, сегодня рассматривается возможность доставлять уголь на ТЭС с помощью крупногабаритных автомобилей.
Но, как отмечается, такое решение может привести к тому, что грузовики испортят дорожное покрытие области. В свою очередь вынужденный ремонт дорог будет дополнительной нагрузкой на бюджет области.
«Сейчас Украина должна определиться, может ли она привлечь дополнительные источники финансирования для ремонтных работ данных автодорог», - отметили в министерстве.
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В Министерстве решали, как доставлять уголь на Луганскую ТЭС не железнодорожным, а другим транспортом
После "национализации" украинских предприятий на неподконтрольной территории привело была остановлена транспортировка ряда грузов через линию соприкосновения. В частности, сейчас существует проблема поставок энергетического угля по подконтрольной территории железнодорожным транспортом на Луганскую ТЭС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»