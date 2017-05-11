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  • В Министерстве решали, как доставлять уголь на Луганскую ТЭС не железнодорожным, а другим транспортом

Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 10:59
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В Министерстве решали, как доставлять уголь на Луганскую ТЭС не железнодорожным, а другим транспортом

После "национализации" украинских предприятий на неподконтрольной территории привело была остановлена транспортировка ряда грузов через линию соприкосновения. В частности, сейчас существует проблема поставок энергетического угля по подконтрольной территории железнодорожным транспортом на Луганскую ТЭС.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий рассматривали решения данной проблемы. Так, сегодня рассматривается возможность доставлять уголь на ТЭС с помощью крупногабаритных автомобилей.

Но, как отмечается, такое решение может привести к тому, что грузовики испортят дорожное покрытие области. В свою очередь вынужденный ремонт дорог будет дополнительной нагрузкой на бюджет области.

«Сейчас Украина должна определиться, может ли она привлечь дополнительные источники финансирования для ремонтных работ данных автодорог», - отметили в министерстве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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