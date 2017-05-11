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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 11:34
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[Фото]

Креативное пространство в старинной башне Мариуполя привлекает местных жителей и иностранцев

Старинная Мариупольская водонапорная башня, в которой сейчас расположилось креативное пространство VEZHA, становится туристическим объектом. Желание его посетить есть как у местных жителей, так и иностранных гостей города.

Несмотря на то, что сейчас в башне проходит ремонт, для посетителей все равно устраивают мини-экскурсии по этому месту. Об этом говорится в Facebook "VEZHA - creative space".

Так, на днях водонопарную башню изнутри увидели мариупольчанка Алина и американец Мэтт Маки. Гости получили приятные впечатления от проекта и от того, что создается в пространстве башни. Особенно понравилась смотровая площадка, откуда открывается невероятный вид на Мариуполь.

"Люди занимаются тем, что нравится и стараются привнести что-то новое и интересное в этот город", - отметили посетители VEZHA.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»