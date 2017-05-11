На Донетчине пассажирские автобусы выезжают на линию неисправными. Перевозчиков полиция вызвала «на ковер»

На территории Донецкой области зарегистрировано 182 автоперевозчика, которые предоставляют пассажирские услуги, и 50 служб такси. Как сообщили в полиции,по вине водителей пассажирского транспорта произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 5 пострадали.



Правоохранители с начала года на территории области выявили около 157 нарушений ПДД, совершенных водителями, которые занимаются перевозкой пассажиров и 104 нарушения ПДД, которые допустили водители такси. Осмотрено 1265 автобусов, используемых для перевозки пассажиров, из них 43 единицы эксплуатировались с техническими неисправностями.



Полиция собирает перевозчиков для обсуждения вопросов безопасности. Так, во время встречи представителям автопредприятий были доведены основные нарушения, допускаемые водителями общественного транспорта, причины и последствия ДТП с участием пассажирского транспорта. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров, а именно: износ протектора, тормозная система и другие неисправности транспорта, которые могут привести к дорожным происшествиям.



Кроме того, в связи с приближением летних каникул правоохранители напомнили правила перевозки организованных групп детей.