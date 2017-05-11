На территории Донецкой области зарегистрировано 182 автоперевозчика, которые предоставляют пассажирские услуги, и 50 служб такси. Как сообщили в полиции,по вине водителей пассажирского транспорта произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 5 пострадали.
Правоохранители с начала года на территории области выявили около 157 нарушений ПДД, совершенных водителями, которые занимаются перевозкой пассажиров и 104 нарушения ПДД, которые допустили водители такси. Осмотрено 1265 автобусов, используемых для перевозки пассажиров, из них 43 единицы эксплуатировались с техническими неисправностями.
Полиция собирает перевозчиков для обсуждения вопросов безопасности. Так, во время встречи представителям автопредприятий были доведены основные нарушения, допускаемые водителями общественного транспорта, причины и последствия ДТП с участием пассажирского транспорта. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров, а именно: износ протектора, тормозная система и другие неисправности транспорта, которые могут привести к дорожным происшествиям.
Кроме того, в связи с приближением летних каникул правоохранители напомнили правила перевозки организованных групп детей.
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- На Донетчине пассажирские автобусы выезжают на линию неисправными. Перевозчиков полиция вызвала «на ковер»
На Донетчине пассажирские автобусы выезжают на линию неисправными. Перевозчиков полиция вызвала «на ковер»
На территории Донецкой области зарегистрировано 182 автоперевозчика, которые предоставляют пассажирские услуги, и 50 служб такси. Как сообщили в полиции,по вине водителей пассажирского транспорта произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 5 пострадали.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»