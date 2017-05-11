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Рубрика: Новости Украины и мира
11-05-2017, 12:15
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Безвизовый режим для Украины утвержден, но ЕС оставил за собой право его приостановить при необходимости

Совет Европейского Союза сегодня принял постановление о введении безвизового режима между Украиной и ЕС. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - сказал Порошенко.

По его словам, после того как решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.

"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела заявил, что принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным шагом, который будет способствовать укреплению связей между Украиной и ЕС.

При этом он отметил, что механизм приостановки безвиза, недавно принятый ЕС, позволяет Союзу приостановить его, если в Украине возникнут серьезные проблемы с миграцией или вопросами безопасности.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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