Безвизовый режим для Украины утвержден, но ЕС оставил за собой право его приостановить при необходимости

Совет Европейского Союза сегодня принял постановление о введении безвизового режима между Украиной и ЕС. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.



"Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - сказал Порошенко.



По его словам, после того как решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.



"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - добавил он.



Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела заявил, что принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным шагом, который будет способствовать укреплению связей между Украиной и ЕС.



При этом он отметил, что механизм приостановки безвиза, недавно принятый ЕС, позволяет Союзу приостановить его, если в Украине возникнут серьезные проблемы с миграцией или вопросами безопасности.