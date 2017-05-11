Партийная ячейка Радикальной партии Олега Ляшко появится в Мариуполе. Ее возглавит известный мариуполец Александр Лашин, который является шестикратным обладателем титула «Самый сильный человек Украины».
Об этом рассказал сам Олег Ляшко, который приехал в Мариуполь с рабочим визитом.
Как стало известно, в рамках визита нардеп посетит строительство детсада, комбинат им. Ильича, городскую больницу №4 и даст интервью одному из городских телеканалов.
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Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 12:46
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Мариуполь в очередной раз посетил одиозный нардеп Ляшко
Партийная ячейка Радикальной партии Олега Ляшко появится в Мариуполе. Ее возглавит известный мариуполец Александр Лашин, который является шестикратным обладателем титула «Самый сильный человек Украины».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»