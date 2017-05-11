Из офиса «ОУН» целились из похожего на гранатомет предмета в митингущих на 9 мая в Киеве

9 мая в Киеве прошло шествие «Бессмертного полка», которому препятствовали активисты. Маршрут шествия проходил мимо офиса "ОУН", из окна которого сначала бросили дымовую шашку, а потом человек в камуфляжной форме и маске целился из похожего на гранатомет предмета в толпу людей.



Чтобы предупредить возможные провокация, здание офиса "ОУН" окружили полицейские, а часть правоохранителей зашли в помещение.



В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков считает оправданным такие действия силовиков. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.



"Были основания (для штурма, - ред.), мы приняли решение, и я считаю, что это было правильно. В момент, когда там собиралась толпа, полицейские увидели, что в окне офиса "ОУН" стоит человек в камуфляже, и у него на плече гранатомет", - сказал министр.

Он сообщил, что полиция обнаружила в офисе тубус от гранатомета, но он был пустой. При этом Аваков подчеркивает, что правоохранители не могли знать, что гранатомет не заряжен, а значит были уверены, что существовала потенциальная угроза гражданам, проходившим мимо офиса "ОУН".



Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook опубликовал видео с места событий.