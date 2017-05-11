В Мариуполе житель многоэтажки до смерти забил молотком бомжа, «поселившегося» в подъезде

Окровавленное тело неизвестного мужчины жители многоэтажки нашли поздно вечером 8 мая и сообщили в полицию. Уже через день правоохранители выяснили, что произошло.



Установлено, что погибший - мариуполец 1967 года рождения, не имеет постоянного места проживания и решил поселиться на лестничной площадке многоэтажки. Такое "соседство" не понравилось одному из жителей, мужчине, 1975 года рождения. Между погибшим и подозреваемым неоднократно случались ссоры: владелец квартиры пытался выгнать бездомного из своего подъезда, но это не давало результатов.



"И вот 8 мая подозреваемый, изрядно выпив, решил раз и навсегда «решить проблему». Мужчина просто вышел из своей квартиры, прихватив молоток, молча ударил несколько раз пострадавшего по голове, развернулся и пошел домой", - рассказали в полиции.



Известно, что подозреваемый жил один, на данный момент он задержан, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство. Мариупольцу грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.