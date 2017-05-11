Работники Донецкой ОВГА заговорят на английском

Для чиновников Донецкой облгосадминистрации стартовали курсы изучения английского языка Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Жебривский.



"В прошлом году все работники администрации подтянули свое владение деловым украинским языком. Теперь, как и обещали, беремся за изучение английского языка. Интерес к курсам оказался большим - заявки подали около 430 человек. Поэтому решили разделить обучение на несколько этапов. На первом - до декабря 2017 - язык будут совершенствовать 6 групп. С января 2018 начнем курсы для следующего потока. Вчера первые группы уже начали занятия", - написал Жебривский в Фейсбуке.



Руководитель области подчеркнул, что "украинский госслужащий должен быть образован и открыт для лучших мировых практик хорошего управления".