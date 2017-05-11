Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на перекрестке пр. Строителей и ул. Матросова. Как рассказали в пресс-сдужбе полиции, водитель автомобиля «Шевроле Авео» не пропустил людей на нерегулируемом пешеходном переходе в то время, как это сделали автомобилисты, которые двигались по соседней полосе.
В результате пострадали трое пешеходов - женщины 1963, 1981, 1991 годов рождения. Предварительно у них диагностированы закрытые переломы голени, стопы, костей таза, травмы головы соответственно. Пострадавших госпитализировали.
Водитель находится на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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- На пешеходном переходе в Мариуполе автомобиль сбил людей: травмированы трое человек
Рубрика: Происшествия
11-05-2017, 14:06
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На пешеходном переходе в Мариуполе автомобиль сбил людей: травмированы трое человек
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на перекрестке пр. Строителей и ул. Матросова. Как рассказали в пресс-сдужбе полиции, водитель автомобиля «Шевроле Авео» не пропустил людей на нерегулируемом пешеходном переходе в то время, как это сделали автомобилисты, которые двигались по соседней полосе.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»