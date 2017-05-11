На пешеходном переходе в Мариуполе автомобиль сбил людей: травмированы трое человек

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на перекрестке пр. Строителей и ул. Матросова. Как рассказали в пресс-сдужбе полиции, водитель автомобиля «Шевроле Авео» не пропустил людей на нерегулируемом пешеходном переходе в то время, как это сделали автомобилисты, которые двигались по соседней полосе.



В результате пострадали трое пешеходов - женщины 1963, 1981, 1991 годов рождения. Предварительно у них диагностированы закрытые переломы голени, стопы, костей таза, травмы головы соответственно. Пострадавших госпитализировали.



Водитель находится на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.