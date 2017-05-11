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Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 14:14
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В зоне АТО подорвались украинские саперы: один погиб на месте, второй - ранен

В зоне АТО во время выполнения боевого на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении.

"Один военнослужащий погиб на месте, второй - получил ранения и был госпитализирован", - сообщили в Штабе АТО.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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