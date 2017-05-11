Чрезвычайное положение в энергетике Украины продлено на месяц

Кабмин на своем заседании в четверг продлил на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые были введены в рамках режима экономии ресурсов из-за экономической и энергетической блокады, введенной в январе текущего года.



Решение было принято по предложению премьер-министра Украины Владимир Гройсман.



«Надо продолжать меры, мы должны принимать оперативные управленческие решения», - сказал премьер.



В ходе обсуждения решения Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что режим чрезвычайных мер продолжается третий месяц, но это позволило накопить необходимый запас угля на складах и нарастить долю атомной энергии в общем энергобалансе страны. По его информации, объем угля на складах составляет 2,2 млн тонн. Доля атомной энергетики в энергобалансе составляет 62%, тогда как в мае прошлого года этот показатель составлял 47%. Все эти меры, подчеркнул министр, позволили сэкономить 1,7 млн тонн угля.