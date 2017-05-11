Олег Ляшко привез мариупольскому поселку хорошую весть

Как мы уже сообщали ранее, сегодня в Мариуполь с рабочим визитом приехал Олег Ляшко. Мэр Вадим Бойченко показал нардепу, как проходит реконструкция нерабочего корпуса школы, где в будущем разметится детскмй сад. Он сможет принять около 100 детей.

В пресс-службе горсовета напомнили, что вопрос отсутствия детского сада в поселке тянулся несколько десятков лет. В прошлом году была поставлена ??задача - раз и навсегда решить эту злободневную проблему. Свою поддержку также оказал Оляг Ляшко.



А сегодня с первых минут встречи он сообщил приятную новость для жителей поселка. Так, сегодня на заседании правительства утверждается перечень объектов, подлежащих реконструкции, за счет субвенций на социально-экономическое развитие. Один из объектов - детский сад Волонтеровки. На него из госбюджета выделят 12 млн грн, а также 5 млн грн - из местного бюджета.

Нардеп добавил, что вторым объектом, на которые выделили средства, стал Мариупольский технический лицей - один из ведущих учебных заведений города. Общие средства на его реконструкцию составляют более 30 млн грн.

В свою очередь Вадим Бойченко поблагодарил Олега Ляшко за помощь Мариуполю. Мэр также отметил, что городу важно чувствовать поддержку центрального правительства. «Сейчас мы чувствуем ее в виде финансовой помощи. Как пример - это средства на реконструкцию технического лицея и будущего детсада. Сегодня очень важно инвестировать в будущее наших детей», - подчеркнул Вадим Бойченко.



Детсад Волонтеровки планируют открыть 1 октября.