Чемпионате Европы по пауэрлифтингу прошел в испанском городе Малага. Мариуполь и всю Донецкую область представляла воспитанница ДЮСШ «Атлетик» Руслана Краснова.
В весовой категории до 72 кг Руслана завоевала «золото» в приседании с весом 170 кг и становой тяге весом 155 кг, а также «серебро» в жиме лежа с весом 107,5 кг.
Благодаря совместному результату сборная команда Украины на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди девушек заняла второе место.
Рубрика: Спорт
11-05-2017, 15:33
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Мариупольчанка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу
Чемпионате Европы по пауэрлифтингу прошел в испанском городе Малага. Мариуполь и всю Донецкую область представляла воспитанница ДЮСШ «Атлетик» Руслана Краснова.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»