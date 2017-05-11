" />
vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2018 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Спорт
    • /
  • Мариупольчанка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Рубрика: Спорт
11-05-2017, 15:33
Просмотров: 1058
Комментариев: 0

Мариупольчанка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Чемпионате Европы по пауэрлифтингу прошел в испанском городе Малага. Мариуполь и всю Донецкую область представляла воспитанница ДЮСШ «Атлетик» Руслана Краснова.

В весовой категории до 72 кг Руслана завоевала «золото» в приседании с весом 170 кг и становой тяге весом 155 кг, а также «серебро» в жиме лежа с весом 107,5 кг.

Благодаря совместному результату сборная команда Украины на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди девушек заняла второе место.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Бывший игрок «Ильичевца» и «Шахтера» спас жизнь сопернику во время матча

Нынешний полузащитник «Кубани» Алексей Гай стал настоящим героем 27-го тура Первого дивизиона чемпионата России


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»