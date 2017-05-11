Металлурги Мариуполя и народный депутат Украины обменялись наградами

Сегодня в рамках своего рабочего визита народный депутат Украины Олег Ляшко посетил мариупольский меткомбинат им. Ильича. Он побывал в конвертерном цеху, где пообщался сотрудниками завода. Некоторым из них за вклад в развитие отрасли он вручил грамоты Верховной Рады и благодарности от своего имени, памятные подарки и денежные премии. А каждая женщина получила розу.

"Наградами были отмечены сотрудники аглофабрики и конвертерного цеха, листопрокатных «1700» и «3000», цехов холодной прокатки и трубоэлектросварочного, а также управлений контроля качества и технического. Пользуясь случаем, мы вручили Олегу Ляшко памятную грамоту о присуждении ему звания «Почетный ильичевец»", - рассказал генеральный директор ПАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко в Фейсбуке.

Он отметил, что нардеп не единожды отстаивал интересы металлургической отрасли и мариупольского комбината в частности. Сегодня также обсудили ряд важных вопросов о качественном железнодорожном сообщении Мариуполя, расширении пропускной способности перегона "Камыш-Заря – Волноваха". Народный депутат пообещал посодействовать в решении этих проблем.