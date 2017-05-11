vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2042 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 15:57
Просмотров: 311
Комментариев: 0
[Фото]

Металлурги Мариуполя и народный депутат Украины обменялись наградами

Сегодня в рамках своего рабочего визита народный депутат Украины Олег Ляшко посетил мариупольский меткомбинат им. Ильича. Он побывал в конвертерном цеху, где пообщался сотрудниками завода. Некоторым из них за вклад в развитие отрасли он вручил грамоты Верховной Рады и благодарности от своего имени, памятные подарки и денежные премии. А каждая женщина получила розу.

"Наградами были отмечены сотрудники аглофабрики и конвертерного цеха, листопрокатных «1700» и «3000», цехов холодной прокатки и трубоэлектросварочного, а также управлений контроля качества и технического. Пользуясь случаем, мы вручили Олегу Ляшко памятную грамоту о присуждении ему звания «Почетный ильичевец»", - рассказал генеральный директор ПАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко в Фейсбуке.

Он отметил, что нардеп не единожды отстаивал интересы металлургической отрасли и мариупольского комбината в частности. Сегодня также обсудили ряд важных вопросов о качественном железнодорожном сообщении Мариуполя, расширении пропускной способности перегона "Камыш-Заря – Волноваха". Народный депутат пообещал посодействовать в решении этих проблем.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Олег Ляшко привез мариупольскому поселку хорошую весть

Для дестада Волонтеровки из госбюджета выделят 12 млн грн, и 5 млн грн - из местного бюджета

Мариуполь в очередной раз посетил одиозный нардеп Ляшко

Интересы его политсилы в городе будет представлять мариупольский стронгмен Александр Лашин


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»