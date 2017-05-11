vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1625 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 16:59
Просмотров: 368
Комментариев: 0
[Фото]

Под Славянском открыли памятный знак погибшим спецназовцам и гвардейцам

Уже прошло три года с момента проведения спецоперации сил АТО по освобождению поселка Семеновки - района Славянска. Сегодня здесь открыли памятный знак погибшим спецназовцам и гвардейцам, сообщили в пресс-службе полиции.

На монументе имена тех, кто одними из первых в 2014 году встал на защиту суверенитета и целостности государства. Среди них - три офицера спецподразделения СБУ «Альфа», один военнослужащий ВСУ и один боец Нацгвардии. Все они герои Украины посмертно.

Среди тех, кто пришел почтить бойцов близкие и родные погибших, военнослужащие, нацгвардейцы, полицейские, представители областной и местной власти, волонтеры и жители города.

В словах выступающих - горе от потери, призывы помнить погибших героев и не забывать, что сегодня война продолжается. Погибших почтили троекратным воинским салютом и минутой молчания. Открытие мемориала закончился возложением цветов к памятному знаку.

За мужество и героизм участники боя под Семеновкой были награждены руководством страны.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»