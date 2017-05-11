В больнице Мариуполя установили оборудование, с помощью которого делают уникальные операции

Сегодня мэр Вадим Бойченко показал народному депутату Олегу Ляшко, как в Мариуполе развивается медицина. На базе городской больницы №4 ему продемонстрировали уникальное операционное оборудование. Городской голова отметил, что на его прибретение из городского бюджета было выделено более 10 млн грн.

Так, в лечебном учреждении появилась медаппаратура, позволяющая производить оперативное лечение опорно-двигательного аппарата в трехмерном рентген-изображении, и прилагающийся к ней специальный операционный стол. Установлены лапароскопическая стойка для общей хирургии и видеогастроскопическая стойка с видеобронхоскопом. Реанимационное отделение оснащено современным кардиомонитором.

«Это оборудование - беспрецедентное для нашего города. Благодаря ему наши врачи могут делать уникальные операции, которые они не могли раньше выполнять именно по техническим причинам. За два месяца, которые медики работают на нем, сделано около 250 операций», - рассказал главный врач городской больницы №4 Владимир Жигиль.