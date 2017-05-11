На Донетчине символично отметили утверждение «безвиза»: подняли флаг Евросоюза и на бандурах исполнили «Оду к радости»

Сегодня в Донецкой области по особенному отметили принятие решения Совета министров ЕС об отмене визовых требований для граждан Украины. Были торжественно подняты государственный флаг Украины и флаг Европейского Союза. Это происходило в Доброполье возле здания горсовета. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

На мероприятии пристуствовали руководство области, райгосадминистрации и районного совета, а также жители и гости города.



Также был исполнен гимн Украины. Необычно прозвучал и гимн Европейского Союза - "Оду к радости" сыграли украинские бандуристки из ансамбля "Криниченька".