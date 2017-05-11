vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1735 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • На Донетчине символично отметили утверждение «безвиза»: подняли флаг Евросоюза и на бандурах исполнили «Оду к радости»

Рубрика: Новости Донбасса
11-05-2017, 17:56
Просмотров: 368
Комментариев: 0
[Видео]

На Донетчине символично отметили утверждение «безвиза»: подняли флаг Евросоюза и на бандурах исполнили «Оду к радости»

Сегодня в Донецкой области по особенному отметили принятие решения Совета министров ЕС об отмене визовых требований для граждан Украины. Были торжественно подняты государственный флаг Украины и флаг Европейского Союза. Это происходило в Доброполье возле здания горсовета. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

На мероприятии пристуствовали руководство области, райгосадминистрации и районного совета, а также жители и гости города.

Также был исполнен гимн Украины. Необычно прозвучал и гимн Европейского Союза - "Оду к радости" сыграли украинские бандуристки из ансамбля "Криниченька".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»