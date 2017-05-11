Мариупольца, который воевал на стороне ДНР, приговорили к 8 годам тюрьмы

Дзержинский городской суд Донецкой области по материалам СБУ приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества сторонника ДНР.



Как сообщили в пресс-службе СБУ, житель Мариуполя в феврале 2016 года выехал во Донецк, где сознательно явился в так называемый «военкомат ДНР» и поступил в одно из незаконных подразделений. В его составе он получил прозвище «Гиря», дежурил на наблюдательных пунктах боевиков, из которых обстреливал украинских военных. Также мариуполец выполнял задания по выдвижению к позициям сил АТО и сбору информации о дислокации и маневрах военной техники и личного состава.

Сотрудники контрразведки СБУ при проведении спецоперации вместе с военными задержали преступника во время «вылазки» к позициям сил АТО вблизи села Павлополь.



Суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263 УК Украины. Приговор вступил в законную силу.