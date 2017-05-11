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Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 18:57
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«Мариупольавтодор» отремонтирует дороги придомовых территорий ОСМД

В рамках реализации программы «Уютный двор» для мариупольских ОСМД предусмотрены работы по восстановлению асфальтового покрытия на придомовой территории.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, специалисты управления по вопросам развития и поддержки ОСМД, департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и КП «Мариупольавтодор» проводят плановые объезды для выяснения объемов работ. Они также уточняют пожелания председателей ОСМД, и непосредственно жителей многоквартирных домов. Основные вопросы у жильцов возникают относительно отмостки вокруг дома.

Отмечается, что на финальном этапе находятся 44 «Уютных двора», в которых осталось выполнить асфальтирование, а также устранить возникшие мелкие дефекты после окончания зимнего периода.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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