«Мариупольавтодор» отремонтирует дороги придомовых территорий ОСМД

В рамках реализации программы «Уютный двор» для мариупольских ОСМД предусмотрены работы по восстановлению асфальтового покрытия на придомовой территории.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, специалисты управления по вопросам развития и поддержки ОСМД, департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и КП «Мариупольавтодор» проводят плановые объезды для выяснения объемов работ. Они также уточняют пожелания председателей ОСМД, и непосредственно жителей многоквартирных домов. Основные вопросы у жильцов возникают относительно отмостки вокруг дома.

Отмечается, что на финальном этапе находятся 44 «Уютных двора», в которых осталось выполнить асфальтирование, а также устранить возникшие мелкие дефекты после окончания зимнего периода.