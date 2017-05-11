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Рубрика: Новости Мариуполя
11-05-2017, 19:22
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[Фото]

Мариупольский предприниматель и украинские казаки восстановили братскую могилу воинов Второй мировой войны

В Кальмиусском районе Мариуполя на улице Гурамишвили находится братская могила восьми тысяч военнослужащих, замученных в немецких лагерях на территории оккупированного Мариуполя во время Второй мировой войны. Перед захоронением стоит памятник Неизвестному солдату, который со временем частично разрушился.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, благодаря инициативе мариупольского предпринимателя вместе с Советом Кальмиусского полка Украинского реестрового казачества было принято решение полностью реконструировать и взять под опеку памятник и прилегающую к нему территорию.

Сегодня у отреставрированного памятника Неизвестному солдату состоялся митинг-реквием и панихида с участием председателя Кальмиусской райадминистрации, общественных деятелей, неравнодушных жителей, священнослужителей, школьников, воинов-афганцев и казаков. Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы на братскую могилу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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