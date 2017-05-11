С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», согласно которому во всех областях Украины был введен эксперимент по финансовому обеспечению развития дорожной инфраструктуры. А именно - 50 процентов от перевыполнения плана налоговых поступлений идет на ремонт дорог общего пользования.
По информации областной ГФС, с начала 2017 года Донетчина перечислила в госбюджет почти 1 311 млн. грн., что на 140 млн. грн. больше доведенного индикативного показателя поступлений. Следовательно, 50-процентная сумма перевыполнения составила почти 70 млн гривен.
В первом квартале этого года в специальные фонды областного бюджета поступило более 34 миллионов гривен на строительство и ремонт дорог, еще 35 миллионов гривен составили дополнительные поступления в апреле. Об этом сообщил глава области Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.
«Спасибо тем предпринимателям, которые свое уважение к Донетчине подтверждают делом и откликнулись на наше предложение осуществлять таможенные операции здесь, а не в таможнях соседних областей», - отметил он.
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Финансовый эксперимент на таможне: Донетчина на ремонт дорог получила 70 миллионов гривен
С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», согласно которому во всех областях Украины был введен эксперимент по финансовому обеспечению развития дорожной инфраструктуры. А именно - 50 процентов от перевыполнения плана налоговых поступлений идет на ремонт дорог общего пользования.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»