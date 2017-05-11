Финансовый эксперимент на таможне: Донетчина на ремонт дорог получила 70 миллионов гривен

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», согласно которому во всех областях Украины был введен эксперимент по финансовому обеспечению развития дорожной инфраструктуры. А именно - 50 процентов от перевыполнения плана налоговых поступлений идет на ремонт дорог общего пользования.



По информации областной ГФС, с начала 2017 года Донетчина перечислила в госбюджет почти 1 311 млн. грн., что на 140 млн. грн. больше доведенного индикативного показателя поступлений. Следовательно, 50-процентная сумма перевыполнения составила почти 70 млн гривен.



В первом квартале этого года в специальные фонды областного бюджета поступило более 34 миллионов гривен на строительство и ремонт дорог, еще 35 миллионов гривен составили дополнительные поступления в апреле. Об этом сообщил глава области Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.



«Спасибо тем предпринимателям, которые свое уважение к Донетчине подтверждают делом и откликнулись на наше предложение осуществлять таможенные операции здесь, а не в таможнях соседних областей», - отметил он.