Исправит ли монетизация льгот бедственное положение пассажирского транспорта

Выступая в эфире EspresoTV, директор департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко заявил о возможной монетизации льгот на проезд в Украине, которой будет охвачено порядка 10 миллионов украинских льготников, в итоге она обойдётся государственному бюджету в не один миллиард гривен.



Так, чиновник пояснил: „Закон, принятый в декабре 2016 года, предоставляет возможность принятия Кабмином решения о введении отдельных видов льгот в денежной форме. В масштабах страны право на льготный проезд имеют 10 млн граждан“.



Такое решение, как подчеркнул Виталий Музыченко, предполагает денежный эквивалент в миллиардах гривен: „Вопрос нужно решать в плоскости 100% финансирования. Отдельная методология предусматривает количество поездок и среднюю стоимость одной поездки“.



Ранее министр соцполитики Виталий Рева озвучил необходимость финансирования на первом этапе монетизации льгот на 2018 год в объёме 20 миллиардов гривен.



Такую сумму, по словам министра, государство на 100% обеспечить не в состоянии, поскольку у него и без того слишком много обязательств, взятых на себя за последние 25 лет.



На данный момент во Львове проходит эксперимент, в ходе которого местным бюджетом выделено финансовое обеспечение льготного проезда в городском транспорте. После окончания эксперимента, и в случае его положительной оценки, опыт, возможно, будет распространён по всей Украине.

Из более ранних сообщений следует, что монетизация льгот была одним из условий, которые прописаны в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).



Это означает, что Украина обязалась лишить права льготного проезда около 10 миллионов украинских граждан, взамен предоставив им определённую сумму денежных средств. А вот об этой сумме и количестве „разрешённых“ бесплатных поездок льготникам пока не сообщается.



Но в Минсоцполитики пояснили, что занимаются разработкой специальной методологии, при помощи которой будут рассчитаны все расходы, в ней учтены количество предполагаемых поездок и средняя стоимость одной из них.



Кроме того, в Украине начался переход в общественном транспорте на электронные билеты.