Перспективы админреформы: в Мариуполе обсуждают, какие поселки хотят присоединиться к громаде города

Сегодня состоялся день депутата. Основной вопрос повестки дня: участие Мариуполя в административной реформе. На встрече также присутствовали председатели КСН. О том, как стратегически правильно для общества организовать этот процесс рассказал главный специалист Мариупольского городского совета Александр Комар, сообщает пресс-служба мэрии.



Как отметил спикер, в Мариупольском горсовете создана и функционирует рабочая группа по децентрализации и админреформы, члены которой уже долгое время разрабатывают стратегию создания объединенной территориальной громады в городе.



«Мы поддерживаем создание Сартанской ОТГ и предлагаем создать Мариупольскую, которая будет объединять Покровский, Бердянский, Старо-Крымский и Виноградненский советы», - сказал Комар.

Как добавил секретарь горсовета Степан Махсма, территории этих населенных пунктов будут полезны для города. Появится возможность строительства кольцевой дороги, освоения новых территорий для верховой застройки и тому подобное.



Было отмечено, что фактически жители Покровского, Бердянского большинство услуг получают в Мариуполе: медицинское обслуживание, посещение школ, садиков.

Депутат Сергей Магера поинтересовался, чем не устраивает предложенный обладминистрацией Перспективный план. На что Степан Махсма отметил, что там есть предложение: все прифронтовые поселки включить в состав Мариупольской ОТГ. Это приведет к торможению развития города.



«Наше видение, чтобы эти территории вошли в отдельную громаду - Сартанскую ОТГ, которая сможет обеспечить жителей всеми необходимыми услугами», - ответил Махсма.



В целом, депутаты поддержали идею создания Мариупольской ОТГ. «Я общалась непосредственно с жителями села Бердянское. Они хотят стать частью города, просят просто растолковать все нюансы такого объединения», - говорит депутат Ирина Фомичева.

«Децентрализация - это очень объемный процесс. Мы сегодня проговорили только одну составляющую: административно-территориальное устройство. Мы не должны молчать, необходимо говорить о нашем видении развития Юга Донецкой области, и как обеспечить взаимовыгодные отношения с громадами. Мы будем продолжать работать в этом направлении и всю важную информацию делать общедоступной», - подытожил Степан Махсма.