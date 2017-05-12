В Донецкой области не могут найти родителей потерявшейся 5-летней девочки

В Славянске вечером местная жительница увидела из окна своей квартиры плачущую девочку без присмотра взрослых. Она обратилась в правоохранительные органы и сообщила об увиденном.

Потерявшаяся девочка рассказала, что ее зовут Ксения и ей 5 лет. В центр города она с мамой Мариной приехала на машине и через некоторое время мама ушла, оставив ее одну, передает пресс-служба областного главка полиции.

Также Ксения рассказала, что ее папу зовут Артем, а старшую сестричку Полина. Своей фамилии и адреса проживания ребенок не знает.

При себе у ребенка была плюшевая игрушка – розовая собачка.

На данный момент в полицию о пропаже ребенка никто не заявлял.

Просим всех, кому что-либо известно о найденной девочке, сообщить в полицию на линию 102 или по номерам (06262) 3-44-07, 066-153-49-33, 066-438-49-21, 095-553-51-51 или на «телефон доверия» 050-014-79-92.