Второй полуфинал «Евровидения»: определилась еще одна десятка конкурсантов, которая выступит в финале

Вчера вечером в Киеве прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». На сцене выступили 18 участников, но после голосования национальных жюри, зрителей стран-участниц второго полуфинала, двух стран "Большой пятерки" - Германии и Франции, а также страны-хозяйки Украины в финал прошли лишь 10.

Итак, имена счастливчиков:

Кристиан Костов - Болгария,

Naviband - Беларусь,

Жак Худек - Хорватия,

Джоси Папай - Венгрия,

Аня - Дания,

ІМRІ - Израиль,

Илинка и Алекс - Румыния,

JOWST - Норвегия,

OG3NE - Нидерланды,

Натан Трент – Австрия.

Напомним, по результатам первого полуфинала в финал прошли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Также в финал автоматически прошли страны-основательницы конкурса - так называемой "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - а также Украина, хозяйка проведения «Евровидения».