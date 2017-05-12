Второй полуфинал «Евровидения»: определилась еще одна десятка конкурсантов, которая выступит в финале

Вчера вечером в Киеве прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». На сцене выступили 18 участников, но после голосования национальных жюри, зрителей стран-участниц второго полуфинала, двух стран "Большой пятерки" - Германии и Франции, а также страны-хозяйки Украины в финал прошли лишь 10.
Итак, имена счастливчиков:
- Кристиан Костов - Болгария,
- Naviband - Беларусь,
- Жак Худек - Хорватия,
- Джоси Папай - Венгрия,
- Аня - Дания,
- ІМRІ - Израиль,
- Илинка и Алекс - Румыния,
- JOWST - Норвегия,
- OG3NE - Нидерланды,
- Натан Трент – Австрия.
Напомним, по результатам первого полуфинала в финал прошли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.
Также в финал автоматически прошли страны-основательницы конкурса - так называемой "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - а также Украина, хозяйка проведения «Евровидения».