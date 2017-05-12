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  • Второй полуфинал «Евровидения»: определилась еще одна десятка конкурсантов, которая выступит в финале

Рубрика: Шоубиз
12-05-2017, 08:55
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Второй полуфинал «Евровидения»: определилась еще одна десятка конкурсантов, которая выступит в финале

Вчера вечером в Киеве прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». На сцене выступили 18 участников, но после голосования национальных жюри, зрителей стран-участниц второго полуфинала, двух стран "Большой пятерки" - Германии и Франции, а также страны-хозяйки Украины в финал прошли лишь 10.

Итак, имена счастливчиков:

  • Кристиан Костов - Болгария,
  • Naviband - Беларусь,
  • Жак Худек - Хорватия,
  • Джоси Папай - Венгрия,
  • Аня - Дания,
  • ІМRІ - Израиль,
  • Илинка и Алекс - Румыния,
  • JOWST - Норвегия,
  • OG3NE - Нидерланды,
  • Натан Трент – Австрия.

Напомним, по результатам первого полуфинала в финал прошли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Также в финал автоматически прошли страны-основательницы конкурса - так называемой "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - а также Украина, хозяйка проведения «Евровидения».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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