Штаб АТО: украинский военный добровольно сдался в плен ЛНР

Вчера, 11 мая, представители ЛНР обнародовали видео допроса украинского военного Тараса Гапьяка. Он рассказал о якобы пьянстве в рядах ВСУ.

А сегодня в пресс-центре штаба АТО заявили, что Тарас Гапьяк добровольно сдался в плен ЛНР. «По предварительной информации было установлено, что он самовольно оставил место службы в конце марта этого года. По данному факту было проведено служебное расследование, а также направлено сообщение в военную прокуратуру и в Военную службу правопорядка. После тщательного изучения инцидента, который произошел в конце марта, и всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания "сержант" в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК (добровольная сдача в плен).