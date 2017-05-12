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Рубрика: Новости Донбасса
12-05-2017, 10:39
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В зоне АТО «жарко»: 2 военных погибли, 6 – ранены

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 53 нарушения режима прекращения огня. Большинство обстрелов произошло после 18 часов и до полуночи.

В эпицентре боевых действий Приморское (Мариупольское) направление. Здесь по украинским позициям били из стрелкового оружия, гранатометов, БМП, минометов, также работали снайперы. Обстреливали позиции у Широкино, Водяного, Гнутово, Чермалыка, Павлополя, Марьинки и Лебединского.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Луганское, Пески, Новолуганское, Новгородское, Майорск и Верхнеторецкое, на Луганском – Новозвановка и Валуйское.

В результате боевых действий 2 военных погибли, 6 – получили ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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