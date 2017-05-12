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Рубрика: Новости Донбасса
12-05-2017, 11:11
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«Донбасс Арену» перевели в режим консервации

Несмотря на обещания представителей ДНР о международных матчах, «национализированная» в Донецке «Донбасс Арена» переведена в режим консервации.

Теперь болельщики могут рассчитывать только на экскурсии по когда-то величественному месту – захватывающих игр, скорее всего, здесь больше не будет…

«На данный момент консервация – наиболее целесообразная форма содержания стадиона», – цитируют «министра молодежи, спорта и туризма ДНР» Михаила Мишина донецкие СМИ.

К слову, после «национализации» также прекратила работу хоккейная арена "Дружба", где еще в 2014 году вполне успешно выступал донецкий ХК "Донбасс".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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