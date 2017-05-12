Финалист «Евровидения» из Болгарии выступал в Крыму. СБУ проверяет информацию

В СМИ появилась информация о том, что в июне 2014 года, через несколько месяцев после оккупации, в Крыму выступал нынешний финалист «Евровидения» из Болгарии Кристиан Костов. В сети размещен соответствующий ролик.

Госпогранслужба и СБУ пообещали проверить эту информацию. «Данная информация сейчас детально изучается и проверяется совместно со Службой безопасности Украины», - отмечают в ГПСУ.

Отмечается, что в тот момент Костов был несовершеннолетним. Возможно, он не мог самостоятельно принимать решений и ехал в сопровождении взрослых.