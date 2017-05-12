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Рубрика: Новости Украины и мира
12-05-2017, 11:45
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Россия выделила около 180 миллионов долларов на сырье для предприятий ДНР

Российская Федерация выделила 10 миллиардов рублей (около 180 миллионов долларов) на покупку сырья для работы «национализированных» на подконтрольных ДНР территориях предприятий.

Как сообщают российские СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже подписал соответствующий указ и поручил Федеральному агентству по государственным резервам выделить озвученную сумму.

Эти деньги потратят на покупку железной руды. По предварительным подсчетам, это 2 миллиона тонн сырья, которые смогут обеспечить производство примерно 1,5 миллиона тонн стали.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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