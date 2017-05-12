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Рубрика: Новости Украины и мира
12-05-2017, 12:05
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Родители главы ДНР Захарченко получают украинскую пенсию

Родители главы ДНР Александра Захарченко проживают на подконтрольной Киеву территории и получают украинскую пенсию. Эту информацию подтвердил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Родители Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории. Они не являются внутренне перемещенными лицами, они имеют право на пенсию, они ее получают, несмотря на то, что сын у них подонок», - отметил он.

А вот главе ЛНР Игорю Плотницкому пенсия положена, но не начисляется. «Насчет Плотницкого, он тоже является военным пенсионером, пенсия ему не выплачивается, хотя он имеет право на нее, пусть приезжает к нам и оформляется, после того, как поговорит с органами безопасности», - пояснил Рева.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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