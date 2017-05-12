Мариупольцев просят сообщить показания счетчиков!

Сотрудниками «Мариупольтеплосети» будет произведен перерасчет и возврат в бюджет неиспользованных сумм субсидии по горячей воде, согласно новому механизму расчета.

Во избежание некорректного проведения перерасчета по горячей воде предприятие просит до 30 мая 2017 года сообщить фактические показания приборов учета горячей воды или вызвать контролера абонентского участка для составления акта контрольных показаний.

Сообщить показания или дать заявку можно по следующим адресам и телефонам:

Центральный р-н, ул.Куприна 9а (067) 640 33 43, 51 12 07

Приморский р-н, пр. Строителей,39 (067) 640 30 11, 37 10 86

Кальмиусский р-н, пр. Никопольский, 139 (067) 640 31 30, 53 57 33

Левобережный р-н, ул. Пашковского, 5 (067) 640 36 16

Рабочие дни абонентских участков: понедельник-четверг – 8.00 -17.00, пятница-суббота - 8.00-14.30, без перерыва.