vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1537 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
12-05-2017, 13:25
Просмотров: 358
Комментариев: 0

На Луганщине в результате обстрелов ранен военный

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В результате обстрела позиций в районе Новозвановки пострадал один из бойцов. У него минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Пострадавшего госпитализировали в военный госпиталь.

Все зарегистрированные факты обстрелов внесены полицией в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Штаб АТО: украинский военный добровольно сдался в плен ЛНР

Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»