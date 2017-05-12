На Луганщине в результате обстрелов ранен военный

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В результате обстрела позиций в районе Новозвановки пострадал один из бойцов. У него минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Пострадавшего госпитализировали в военный госпиталь.

Все зарегистрированные факты обстрелов внесены полицией в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".