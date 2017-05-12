Мариуполь отметит День вышиванки традиционным парадом, фестивалем уличной еды и показом кинофильма

Традиционно в третий четверг мая в Украине отметят День вышиванки. В этом году мероприятия состоятся 18 мая.

Директор Департамента экономики и структурных реформ горсовета Мариуполя Юрий Кампов заявил на сегодняшнем брифинге, что 18 мая мариупольцы примут участие во флешмобе на Театральной площади после парада вышиванок.

По его словам, парад начнётся в 18:00 от Дома связи и завершится перед Драмтеатром. Там жители города встанут по размеченной схеме, образовав герб Украины.

Позже в Театральном сквере желающие смогут принять участие в различных развлекательных программах, приобрести национальные сувениры, побывать на фестивале уличной еды. Также для гостей будет организован показ мод, где представят костюмы различных регионов Украины. Когда стемнеет, мариупольцам будет продемонстрирован документальный фильм об истории вышиванки.