«Давай телефон и беги»: в Мариуполе за 20 минут нашли преступника, который обокрал женщину

В правоохранительные органы Мариуполя обратилась женщина, которая рассказала, что ее обокрали. Неизвестный мужчина забрал у нее мобильный телефон. «Я шла, когда меня догнал неизвестный. Сначала он спросил, как добраться до автобуса, а потом поинтересовался, который час. Я достала телефон, и вдруг он подставил, как мне показалось, нож и приказал, чтобы я отдала мобильный», - рассказывает пострадавшая.

Женщина отдала телефон и побежала домой, где и позвонила диспетчерам «102». В течение 20 минут злоумышленник был найден, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

46-летний задержанный около 20 лет провел за решеткой за воровство, грабежи и разбой. Он возвращался домой в Волноваху из Киева и в ожидании автобуса решил «подзаработать».

Действия налетчика квалифицированы по ч.1 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Предмет, которым угрожал злоумышленник, изъят. Выяснилось, что это были щипцы.