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Рубрика: Новости Донбасса
12-05-2017, 14:24
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В ДНР никак не отреагировали на инцидент с домогательствами к наблюдателю ОБСЕ – Хуг

В ОБСЕ обвиняют представителей ДНР в игнорировании недавнего инцидента с домогательствами к женщине-наблюдателю организации. Виновный в сексуальных домогательствам до сих пор не наказан.

«Инцидент в Петровском - это симптом более широкой проблемы. Реакция на этот инцидент от тех, кому принадлежит фактический контроль, является типичной и красноречивой - абсолютное молчаливое бездействие, никакой реакции от так называемой ДНР. Виновный не наказан», - рассказал замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время Skype-брифинга из Луганска.

При этом такие случаи бездействия не единичны. «Когда глушат или сбивают наши беспилотники - никакой реакции. Те, кто совершает эти нарушения, чувствуют, что им потакают в этом. Без осуждения таких нарушений царит безнаказанность и склонность продолжать делать то, что и раньше», - подчеркнул Хуг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»