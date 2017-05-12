СМИ уличили Порошенко в распространении неправдивых данных о безвизе

Украинские СМИ пишут о том, что президент Украины Петр Порошенко распространяет неправдивые данные о безвизовом режиме. Так, глава государства заявил, что отмена виз с ЕС автоматически даст украинцам право путешествовать в более 35 стран Америки и Азии.

«Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки, Азии, связанные с Европейским Союзом соглашениями о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право (безвизовых, - ред.) путешествий», - подчеркнул Порошенко в эфире телеканала «1+1».

Но журналисты пишут, что эта информация некорректна. Издание «Новинарня» опубликовало ответ на запрос в МИД, в котором говорится, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства. Это будет возможно только в случае успешных переговоров Киева с данными государствами о взаимной отмене виз.

После этого новость на сайте Администрации президента откорректировали: «По словам президента, еще одной приятной новостью является то, что более 35 стран Латинской Америки, Азии, связанные с Европейским Союзом соглашениями о безвизовом режиме, будут предоставлять украинцам право безвизовых поездок в эти страны».