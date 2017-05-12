Художник, работы которого хранятся в коллекциях 8 стран мира, покажет картины мариупольцам

Для любителей живописи в Центре современного искусства им. А. И. Куинджи откроется экспозиция работ, привезённых из Харькова. Завтра в 12:00 мариупольцам покажут персональную выставку живописца из Харькова Ленура Велиляева. Нужно отметить, что работы художника хранятся в частных коллекциях, музеях, галереях Украины, России, США, Швейцарии, Франции, Англии, Черногории, Иордании, Узбекистана.

Вот что рассказал об идее выставки харьковский автор: «Я попытался передать увиденную мной красоту на своих полотнах, таким образом, делясь этими мгновениями с другими».

Ленур Велиляев родился 4 июня 1987 года. Живёт и работает в Харькове. Окончил евпаторийскую художественную школу, затем крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша, отделение «Живопись», харьковскую художественную академию дизайна и искусств по специальности «Станковая живопись». Ведет активную выставочную деятельность.