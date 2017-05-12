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Рубрика: Новости Мариуполя
12-05-2017, 15:49
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Под Мариуполем парень почтой пытался отправить посылку с гранатой

Сегодня в одном из отделений почты задержали 24-летнего парня, который пытался отправить в Черкасскую область посылку с гранатой РГД-5 с запалом.

Правоохранители обратили внимание на одного из клиентов, потому что он заметно нервничал. В результате в его пакете и нашли гранату, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Парень пояснил, что хотел отправить боеприпас домой, а потом сделать из него сувенир.

Взрывоопасный предмет изъят и направлен на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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